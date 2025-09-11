Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 сентября

Аэропорт Краснодара открылся спустя 3,5 года. Первый рейс из Москвы в столицу Кубани отправится 17 сентября. Его выполнит авиакомпания "Аэрофлот". Билеты уже в продаже, место стоит от 17 тысяч рублей.

Бабье лето задержится в Москве еще как минимум на неделю, рассказали синоптики. В столице будет достаточно тепло и солнечно. Столбики термометров днем покажут около 20 градусов.

Спрос на психологическую помощь в сентябре вырос в 4 раза по сравнению с июлем. Цены на консультацию психолога в столице начинаются примерно от 2 тысяч рублей. Услуги семейного, клинического, кризисного психолога дороже: от 2,5 до 7,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.