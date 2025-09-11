Форма поиска по сайту

11 сентября, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал и Рижской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются сложности по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

