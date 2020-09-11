Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

11 сентября, 14:30

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Завершено масштабное обновление подвижного состава Московских центральных диаметров. Для МЦД закупили 4 500 современных вагонов, в том числе "Иволга" и ЭП2Д. Теперь пассажиры всех четырех диаметров ездят на комфортных и безопасных современных поездах.

"Москва – один из мировых лидеров по внедрению и использованию электротранспорта. Более 80% перевозок в столице совершают на транспорте на электрической тяге. Сегодня в городе курсируют уникальные круглогодичные речные электросуда, работает самый большой в Европе парк электробуров, функционирует доступная зарядная инфраструктура. Также расширяются сервисы аренды: столичный парк пополняют электромобили каршеринга, электровелосипеды и электросамокаты", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 1 миллиона инцидентов на Московской кольцевой автодороге передали умные камеры в ситуационный центр ЦОДД с начала 2025 года. Свыше 1,5 тысячи камер системы видеоаналитики помогают снижать аварийность на МКАД.

