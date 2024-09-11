Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 22:00

Транспорт

Более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Новости регионов: двухэтажное здание загорелось в Архангельске

Новости часа: 80 тыс человек трудоустроились в столичных технопарках

Новости часа: в новом технопарке "ЗИЛ" будет создано около 10 тысяч рабочих мест

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

"Мой район. Новости": проезд по ВСМ Москва – Петербург будет стоить около 10 тыс рублей

Собянин: интервал движения поездов по МЦК в час пик составляет всего 4 минуты

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Стоимость проезда по ВСМ составит около 10 тысяч рублей

Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Пассажиры совершили свыше 1 миллиарда поездок за 8 лет работы МЦК. Самыми востребованными станциями стали "Площадь Гагарина", "Кутузовская" и "Ростокино".

С открытием МЦК у жителей 30 районов появился альтернативный способ добраться до пункта назначения. Кроме того, благодаря этому разгрузились несколько линий метро, в том числе Сокольническая, Серпуховско-Темирязевская и Кольцевая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина ФоменкоКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика