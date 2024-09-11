Более 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК за восемь лет

Пассажиры совершили свыше 1 миллиарда поездок за 8 лет работы МЦК. Самыми востребованными станциями стали "Площадь Гагарина", "Кутузовская" и "Ростокино".

С открытием МЦК у жителей 30 районов появился альтернативный способ добраться до пункта назначения. Кроме того, благодаря этому разгрузились несколько линий метро, в том числе Сокольническая, Серпуховско-Темирязевская и Кольцевая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.