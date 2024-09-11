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11 сентября, 16:30

Транспорт

Стоимость проезда по ВСМ составит около 10 тысяч рублей

Стоимость проезда по ВСМ составит около 10 тысяч рублей

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Стоимость билета на поезд, который запустят по высокоскоростной железнодорожной магистрали от Санкт-Петербурга до Москвы, составит около 10 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Строительство дороги оценивается в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими затратами – 1,755 триллиона рублей. Это достаточно серьезные вложения, отметил вице-премьер. Полностью запустить магистраль планируется в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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