Стоимость проезда по ВСМ составит около 10 тысяч рублей

Стоимость билета на поезд, который запустят по высокоскоростной железнодорожной магистрали от Санкт-Петербурга до Москвы, составит около 10 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Строительство дороги оценивается в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими затратами – 1,755 триллиона рублей. Это достаточно серьезные вложения, отметил вице-премьер. Полностью запустить магистраль планируется в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.