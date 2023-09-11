Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

В понедельник, 11 сентября, Троицк и Щербинку напрямую связала новая дорога, теперь доехать из одного городского округа в другой можно за 20 минут. По трассе, которая находится между Варшавским и Калужским шоссе будут курсировать электробусы.

Теплая и комфортная погода будет наблюдаться в столичном регионе до конца недели. По словам синоптиков, в Москве установилось классическое бабье лето с ярким солнцем, отсутствием дождей и температурой в районе 20 градусов. Самым жарким днем в этом месяце может стать вторник, 12 сентября, воздух прогреется до 22 градусов.

Почти 3 миллиона москвичей приняли участие в выборах мэра столицы в дистанционном формате, явка составила более 42%. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Лидером по количеству голосов на выборах стал действующий глава города Сергей Собянин.

В России началась прививочная кампания против гриппа, о ее начале сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подъем заболеваемости в этот раз ожидают ближе к концу года. Эксперты рассчитывают, что он будет средней интенсивности, однако прививаться стоит уже в ближайшее время для формирования иммунитета. На сегодняшний день в регионы поставили порядка 45% необходимого объема препарата.

Эксперты предрекают рост цен на заправках. По предварительным оценкам, уже в ближайшее время стоимость 95-го бензина может подняться до 70 рублей за литр. Пока об этом сообщили ряд СМИ, Федеральная антимонопольная служба уже проверяет данную информацию.

С запуска Московского центрального кольца (МЦК) началось развитие городской наземной железной дороги, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. За все эти годы МЦК стало невероятно востребованым у жителей и гостей столицы, это позволило снять нагрузку не только с действующих линий столичного метро. Также наземное метро помогло развитию прилегающих районов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

