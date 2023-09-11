Москвичам рассказали о преимуществах МЦД-4

Станции четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) 11 сентября приняли первый большой поток пассажиров. Самую протяженную линию наземного метро открыли 9 сентября.

Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Какая тарифная система действует на маршруте? В чем его преимущества? И какие линии метро и шоссе разгрузит МЦД-4?

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