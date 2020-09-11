Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С открытием участка от "Селигерской" до "Физтеха" время в пути сократилось более чем для 500 тысяч человек. Пассажиры на некоторых маршрутах теперь экономят до 40 минут в день.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, мы открыли МЦД-4. С запуском диаметра интервал движения сократился, также убрали дневные окна и приступили к постепенному обновлению подвижного состава. МЦД-4 соединил два разрозненных направления – Калужское и Нижегородское, связывает более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Солнцевская линия продлена до аэропорта Внуково. Станцию полностью интегрировали в авиагавань. Через подземный переход есть выходы в терминал А, к аэроэкспрессам, на привокзальную площадь.