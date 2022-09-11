Парк велопроката в Москве вырос до 7,5 тыс велосипедов за 9 лет

Парк велопроката в Москве за девять лет вырос с 500 до 7,5 тысячи велосипедов. Для любителей экологичного транспорта в столице активно развивают инфраструктуру – в городе уже почти 400 километров велодорожек, которые проходят по всем районам. Покататься приезжают даже из Подмосковья.

Какие маршруты чаще всего выбирают? И где появятся новые полосы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.