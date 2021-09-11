В День города проезд по МЦК стал бесплатным

В День города проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) стал бесплатным для всех пассажиров. Таким образом власти Москвы совместно с РЖД решили отметить пятилетие МЦК.

Как столица отметит 874-летие – в сюжете телеканала Москва 24.