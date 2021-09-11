Аудиоэкскурсии о районах Москвы запустили в поездах МЦК

Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) к его пятилетию услышат в поездах аудиоэкскурсии о районах столицы, через которые следует состав.

В течение недели москвичи смогут узнать любопытные факты о районах, через которые проезжают. Чтобы прослушать все, нужно проехать весь круг – 54 километра.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.