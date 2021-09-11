На Московской канатной дороге можно будет прокатиться бесплатно за признание в любви

Признание в любви за бесплатный проезд на канатке – такую возможность подарит 12 сентября Московская канатная дорога.

Как сообщили в ее пресс-службе, чтобы просто так прокатиться над городом, нужно будет сделать пост в Instagram с видом на столицу и с хэштегом #люблюМоскву!

Затем необходимо показать эту публикацию на кассе, и можно бесплатно любоваться городом во время воздушной прогулки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.