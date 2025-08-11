Форма поиска по сайту

11 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 августа

Троицкая линия столичного метро перевезла 12 млн пассажиров за год

В Подмосковье расширят зоны платных парковок

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Пассажиры Turkish Airlines задержались во Внуково из-за проблем с багажом

Движение на ряде набережных в центре Москвы восстановлено

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Аэропорт Краснодара начал активный набор персонала

ВСМ Москва – Санкт-Петербург сэкономит время жителям столицы и Подмосковья

Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик возможны пробки на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

