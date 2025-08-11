В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 августа

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик возможны пробки на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.