Москва продолжает принимать эвакуированных жителей Курской области и соседних регионов. Так, дополнительные поезда сообщением Москва – Курск были запущены с 11 августа, сообщила Федеральная пассажирская компания.

Жители покидают приграничные районы региона из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, один из поездов с эвакуированными прибыл на Курский вокзал.

О том, какие сейчас последние новости из Курской области – в эфире телеканала Москва 24.

