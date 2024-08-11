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Новости

11 августа, 14:15

Происшествия

Москва продолжает принимать эвакуированных жителей Курской области

Москва продолжает принимать эвакуированных жителей Курской области

Здание Ленинградского вокзала закрылось на реконструкцию

Дополнительные поезда назначены из Москвы в Курск

Ленинградский вокзал закрылся на реконструкцию

Ленинградский вокзал закрылся на реконструкцию

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ФПК назначила дополнительные поезда в сообщении с Курском

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Москва продолжает принимать эвакуированных жителей Курской области и соседних регионов. Так, дополнительные поезда сообщением Москва – Курск были запущены с 11 августа, сообщила Федеральная пассажирская компания.

Жители покидают приграничные районы региона из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, один из поездов с эвакуированными прибыл на Курский вокзал.

О том, какие сейчас последние новости из Курской области – в эфире телеканала Москва 24.

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