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11 августа, 21:00

Общество

В Москве открыли мост через затон Новинки на "ЗИЛе"

В Москве открыли мост через затон Новинки на "ЗИЛе"

Новые зарядные станции для электрокаров установят на столичных улицах

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Автомобильный мост через затон Новинки открыли на "ЗИЛе". Сегодня там запустили движение. Сооружение станет частью будущей четырехполосной магистрали, которая пройдет вдоль набережных Москвы-реки. Мост соединяет набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 40-62 с выходом на Южнопортовую улицу.

До конца вечера в Москве действует повышенный уровень погодной опасности. В некоторых районах сегодня пасмурно с самого утра. При этом воздух прогрелся до 25 градусов, что выше нормы.

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с марта прошлого года. Евро же превысил 109 рублей. Что будет дальше с курсом валют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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