11 августа, 21:00Общество
В Москве открыли мост через затон Новинки на "ЗИЛе"
Автомобильный мост через затон Новинки открыли на "ЗИЛе". Сегодня там запустили движение. Сооружение станет частью будущей четырехполосной магистрали, которая пройдет вдоль набережных Москвы-реки. Мост соединяет набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 40-62 с выходом на Южнопортовую улицу.
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