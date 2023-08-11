В Москве открыли мост через затон Новинки на "ЗИЛе"

Автомобильный мост через затон Новинки открыли на "ЗИЛе". Сегодня там запустили движение. Сооружение станет частью будущей четырехполосной магистрали, которая пройдет вдоль набережных Москвы-реки. Мост соединяет набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 40-62 с выходом на Южнопортовую улицу.

До конца вечера в Москве действует повышенный уровень погодной опасности. В некоторых районах сегодня пасмурно с самого утра. При этом воздух прогрелся до 25 градусов, что выше нормы.

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с марта прошлого года. Евро же превысил 109 рублей. Что будет дальше с курсом валют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.