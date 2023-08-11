Новости часа: движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проезд по Карамышевской набережной перекрыли на время работы экстренных служб после сбития БПЛА. Об этом сообщил Дептранс.

В Сергиевом Посаде остекляют дома, которые были повреждены взрывом пиротехники. Об этом рассказали местные власти.

ГИБДД в выходные, 12–13 августа, проведет рейд среди велосипедистов и водителей самокатов в Москве.