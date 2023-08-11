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Новости

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Происшествия

Новости часа: движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Новости часа: движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы, Подмосковья, Калуги работают штатно

Новые зарядные станции установят на улицах Москвы

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 6 баллов вечером 11 августа

Новые зарядные станции для электромобилей установят в столице

Новые зарядные станции для электромобилей установят в Москве

Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Воздушное пространство над аэропортом Внуково временно закрыли

"Утро": движение в столице затруднено на севере МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проезд по Карамышевской набережной перекрыли на время работы экстренных служб после сбития БПЛА. Об этом сообщил Дептранс.

В Сергиевом Посаде остекляют дома, которые были повреждены взрывом пиротехники. Об этом рассказали местные власти.

ГИБДД в выходные, 12–13 августа, проведет рейд среди велосипедистов и водителей самокатов в Москве.

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