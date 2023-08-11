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13:30

Транспорт

Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы, Подмосковья, Калуги работают штатно

Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы, Подмосковья, Калуги работают штатно

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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

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Аэропорт Внуково закрыл свое воздушное пространство

Московские и калужский аэропорты после утренних ограничений работают штатно, сообщили в Росавиации. В пресс-службе ведомства отметили, что воздушное пространство над Калугой и в районе аэропорта Внуково закрывалось из-за угрозы атаки беспилотников утром 11 августа.

Также в Росавиации отметили, что три рейса, которые должны были прилететь в аэропорт "Внуково", в период утренних ограничений были перенаправлены на запасной аэродром в "Домодедово".

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