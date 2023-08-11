Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Столичный аэропорт Внуково начал работу в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В пятницу, 11 августа, воздушная гавань с 09:40 ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть их перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла.

Позже стало известно, что воздушное пространство над Калугой также было закрыто. Источник в авиавластях рассказал, что ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.