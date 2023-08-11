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11:15

Транспорт

Воздушное пространство над аэропортом Внуково временно закрыли

Воздушное пространство над аэропортом Внуково временно закрыли

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Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыли утром 11 августа. С 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В целях безопасности часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла, сообщают в пресс-службе аэропорта. По данным онлайн-табло, в настоящее время задерживаются четыре вылета самолетов и девять прилетов, два из которых перенаправлены в Домодедово.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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