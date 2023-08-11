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07:15

Транспорт

Более 500 человек пострадали в авариях с самокатами и велосипедами в Москве за год

Более 500 человек пострадали в авариях с самокатами и велосипедами в Москве за год

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В авариях с самокатами и велосипедами в Москве погибли четыре человека, еще более 500 пострадали. Такую статистику за этот года приводят в ГИБДД.

С лихачами борются как могут – прокатные сервисы блокируют нарушителей. В черном списке находятся уже более семи тысяч человек. Кроме того, в столице действует примерно 200 участков, где транспорт заставляют сбросить скорость. Теперь эту зону предлагают существенно расширить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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