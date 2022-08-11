Новости последнего часа: трамваи №40 не будут ходить по пятницам и выходным с 12 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трамваи №40 не будут ходить по пятницам и выходным с 12 августа из-за ремонта путей, сообщили в столичном Дептрансе.

Нужно незамедлительно прекратить все боевые действия в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Решение сейма Латвии по России грубо противоречит международному праву. Такое заявление сделали в МИД РФ.

