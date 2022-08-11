Мужчина запрыгнул на капот движущегося автомобиля в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Тверской.

Во время нахождения человека на капоте автомобиль такси продолжал движение задним ходом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

