От населенных пунктов к трассе М12 можно будет проехать по четырем полосам

К 2024 году от крупных населенных пунктов к трассе М-12 можно будет подъехать по четырем полосам. Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков на встрече с Михаилом Мишустиным.

На прошлой неделе правительство дополнительно выделило 50 миллиардов рублей на строительство участков трассы в Московской и Владимирской областях. Это позволит досрочно ввести их в эксплуатацию уже в 2022 году.

Трасса М12 обеспечит скоростное автосообщение между несколькими российскими регионами и станет частью перспективного маршрута в Западный Китай. Также, по словам Новикова, в течение ближайших пяти лет приведут в нормативное состояние 85% опорной сети автодорог. Почти 1 900 магистралей проложат к важным социальным и инфраструктурным объектам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.