Пять самолетов совершили посадку в Екатеринбурге из-за смога от лесных пожаров

Пять летевших в Тюмень самолетов совершили посадку в Екатеринбурге из-за смога от лесных пожаров. На запасной аэродром в Кольцово прибыли пять рейсов – из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца.

Все самолеты уже вылетели в пункт назначения. Смог добрался до Тюменской области из Ханты-Мансийского автономного округа, где сейчас горят леса. В Тюмени сильная дымка и запах гари.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.