Египетский лоукостер «АльМасрия» открыл полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В Шереметьево уже прибыл первый рейс. По словам туроператоров, выход этой авиакомпании может удешевить стоимость путевок в ближайшее время.

"АльМасрия" планирует летать в Хургаду два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. А в Шарм-эль-Шейх четыре раза – в понедельник, четверг, пятницу и субботу. Время отправления рейсов в основном ночное и рано утром.