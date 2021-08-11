Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвичи заметили на МКАД нагруженный вещами автомобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.