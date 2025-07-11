На 60% сократилось количество аварий с электросамокатами в Москве. Кроме того, в подобных инцидентах стало меньше погибших и пострадавших.

Эксперт безопасности дорожного движения, юрист Юрий Камштык рассказал, что с начала 2020 года началась интеграция камер наблюдения за общественными порядками и камер ГИБДД. Сюда же подключаются камеры наблюдения, которые установлены на входных группах жилых домов. Благодаря этому операторы могут максимально быстро среагировать на ДТП, ЧП с участием владельцев СИМ и принять соответствующие меры.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.