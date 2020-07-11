Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

13 июля на Чистопрудном бульваре состоится парад ретротранспорта, а 14 июля – фестиваль "Ретрорейс" на Воробьевых горах. Главными площадками праздника станут Северный и Южный речные вокзалы. Здесь пройдут мастер-классы, спортивные мероприятия, выступления артистов.

"День Московского транспорта утвердил в 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин. С тех пор широко отмечать этот праздник стало доброй традицией. Мы тщательно готовим развлекательную программу для москвичей и гостей города, наши мероприятия посещают тысячи людей. Приглашаю всех присоединиться и отметить День Московского транспорта вместе с нами и в этом году", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За год работы электробусного парка пассажиры совершили более 10,5 миллиона поездок. Открытие современного парка позволило запустить экологичный транспорт почти в 20 районах Москвы и 2 городах Подмосковья.