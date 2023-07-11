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Транспорт

Первый авиарейс из Москвы в Кутаиси прибыл после многочасовой задержки

Первый авиарейс из Москвы в Кутаиси прибыл после многочасовой задержки

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Первый авиарейс из Москвы в Кутаиси прибыл после многочасовой задержки. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта: рейс авиакомпании Red Wings задержали из-за непогоды в Западной Грузии.

По расписанию самолет должен был прибыть в понедельник, 10 июля, в 22:40 по Москве. Однако из-за сильных дождей аэропорт Кутаиси ночью приостановил работу и начал принимать самолеты только в 03:00 11 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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