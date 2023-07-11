Новости часа: 1,5 млн пассажиров перевезли электробусы парка "Красная Пахра" за год работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1,5 миллиона пассажиров перевезли электробусы парка "Красная Пахра" за год работы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Более 20 туристов, включая 11 детей, пропали при сплаве в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 11 июля, вступил в силу приказ МВД, который ограничивает права уклонистов садиться за руль. Это коснется тех водителей, которые не явились в военкомат по повестке.