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11:30

Общество

Новости часа: 1,5 млн пассажиров перевезли электробусы парка "Красная Пахра" за год работы

Новости часа: 1,5 млн пассажиров перевезли электробусы парка "Красная Пахра" за год работы

Услуги такси подорожали в столице на 15%

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 80 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

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"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Минтранс запустил телеграм-канал для водителей с информацией о работе Крымского моста

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1,5 миллиона пассажиров перевезли электробусы парка "Красная Пахра" за год работы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Более 20 туристов, включая 11 детей, пропали при сплаве в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 11 июля, вступил в силу приказ МВД, который ограничивает права уклонистов садиться за руль. Это коснется тех водителей, которые не явились в военкомат по повестке.

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транспортпроисшествиярегионыобществовидеоИван Евдокимов
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