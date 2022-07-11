12 дополнительных полос движения открыли на границе с Грузией по направлению на выезд из России. Об этом рассказали в Северо-Кавказском таможенном управлении.

Это позволило существенно увеличить пропускную способность КПП. В результате количество машин перед ним сократилось сразу в 10 раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

