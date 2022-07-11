Новости последнего часа: водителей призвали быть внимательнее на дорогах во время непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водителей Москвы просят быть внимательнее на дорогах при ухудшении погоды. Об этом заявил Дептранс.

Коммунальщики Санкт-Петербурга переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал комитет по благоустройству.

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из артиллерии. Он использовали пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в ДНР.