Новости последнего часа: воду начали раздавать еще на 7 станциях московского метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Питьевую воду начали раздавать еще на семи станциях метро из-за жары. Об этом заявил Дептранс.

Госдума 15 июля рассмотрит инициативы по поддержке граждан и экономики. С 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

Москва ожидает формирования нового правительства на Шри-Ланке и готова к сотрудничеству. Об этом сообщили в МИД РФ.