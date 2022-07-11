На ЦКАД восстановили движение после пожара грузовика

На ЦКАД восстановили движение после пожара. Там полностью выгорела фура на площади 70 квадратных метров.

Произошло это, по данным МЧС, после аварии, в которой участвовали еще две машины. Из горящего автомобиля успели вытащить водителя. Он получил ожоги ног, сейчас он в больнице. В причинах столкновения будет разбираться полиция. Оно привело к многокилометровому затору.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.