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11 июня, 18:15

Транспорт

Движение ограничили в центре Москвы в связи с проведением праздничного концерта

Движение ограничили в центре Москвы в связи с проведением праздничного концерта

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Праздничный концерт по случаю Дня России проходит 11 июня, в связи с чем в центре Москвы перекрыты дороги. До 23:00 проехать нельзя по Ильинке – от Новой до Красной площади, по Варварке – от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также между Ильинкой и Варваркой в районе дома № 5 по Красной площади.

Парковка по случаю праздника будет бесплатной с 12 по 14 июня. Тариф касается всех улиц, в том числе тех, где обычно оставить машины можно за 380, 450 и 600 рублей в час. Исключение составляют парковки со шлагбаумами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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