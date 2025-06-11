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11 июня, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 июня

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Лефортовского тоннеля и Лужнецкой эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем возможны локальные затруднения в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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