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11 июня, 07:15

Транспорт

Пригородные поезда будут ходить в День России по расписанию субботы

Пригородные поезда будут ходить в День России по расписанию субботы

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В День России пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы. Кроме того, в ночь на 12 июня изменится график движения на Калужском и Нижегородском направлениях МЦД-4.

С 22:00 до 09:00 на центральном участке от Минской до Курской часть поездов отменят, а интервалы движения увеличат до 50 минут. На Нижегородском направлении часть поездов проследует только от и до Площади трех вокзалов, а интервалы вырастут до 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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