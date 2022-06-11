В РФ продлены ограничения на полеты в 11 городов юга и центра страны

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России продлен до 18 июня – Росавиация.

Российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области – МО РФ.

Украинские националисты использовали жителей Мариуполя в качестве живого щита – СК РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.