Специалист рассказал о лайнере Sukhoi Superjet 100

В ближайшее время в полет отправится Sukhoi Superjet 100, созданный из отечественных комплектующих. Уже в этом году, по данным РИА Новости, новые самолеты Sukhoi Superjet 100 должны поступить в парк авиакомпании "Аврора".

Как проходит импортозамещение в авиастроении? Какие российские самолеты готовы закупать наши перевозчики? И насколько они комфортны для пассажиров? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.