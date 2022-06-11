Режим ограничения полетов в аэропортах южных городов России продлили до 18 июня. Как рассказали в Росавиации, закрыты 11 воздушных гаваней.

Самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.