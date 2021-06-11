Трафик на дорогах столицы в вечернее время составил 8 баллов

В Москве этим вечером дорожный трафик доходил до 8 баллов. Стоять приходится дольше обычного и в эти минуты. Ситуацию осложняют предстоящие длинные выходные, дождь и ремонт на некоторых вылетных магистралях.

Основные заторы в сторону области. Медленно едут машины по Ленинградскому и Можайскому шоссе, то же самое на Ленинском проспекте, на Варшавском шоссе и на проспекте Мира. На МКАД сложнее всего проехать по западному и восточному участкам.

В прошлую пятницу из Москвы в сторону области выезжали около 800 тысяч автомобилей. В этот раз ожидается еще больше из-за длинных выходных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.