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11 мая, 16:30

Транспорт

Новости мира: российские авиакомпании обходят закрытое небо над Индией

Новости мира: российские авиакомпании обходят закрытое небо над Индией

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Российские авиакомпании летают в Индии в обход закрытого воздушного пространства

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Российские перевозчики, выполняющие рейсы в Дели и на ГОА, изменили маршруты и теперь облетают закрытое воздушное пространство Индии. Об этом сообщили в Росавиации. Решение связано с временным прекращением огня между Индией и Пакистаном после переговоров с США. Несмотря на обвинения Нью-Дели в адрес Исламабада, ночь на границе прошла спокойно.

Аналитики составили рейтинг стран по стоимости посещения ресторанов. Самыми дорогими оказались Исландия и Швейцария – средний счет на двоих там превышает 10 тысяч рублей. Россия заняла 78 место: в среднем обед обходится в 2 700 рублей. А самыми доступными по ценам стали Бангладеш, Пакистан и Индия, где можно поесть примерно за тысячу рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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