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11 мая, 23:15

Транспорт

Москвичам рассказали об изменениях на маршрутах автобусов на следующей неделе

Москвичам рассказали об изменениях на маршрутах автобусов на следующей неделе

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Москвичам рассказали об изменениях на маршрутах автобусов на следующей неделе. С 16 мая новшества коснутся шоссе Ракитки. Там появятся новые маршруты.

В районе Ховрино два маршрута объединят в один. Интервалы движения сократятся, появятся новые остановки. На севере города автобусы будут курсировать от МЦД Гражданская и Савеловского вокзала до МЦК Лихоборы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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