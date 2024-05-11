Москвичам рассказали об изменениях на маршрутах автобусов на следующей неделе. С 16 мая новшества коснутся шоссе Ракитки. Там появятся новые маршруты.

В районе Ховрино два маршрута объединят в один. Интервалы движения сократятся, появятся новые остановки. На севере города автобусы будут курсировать от МЦД Гражданская и Савеловского вокзала до МЦК Лихоборы.

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