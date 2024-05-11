11 мая, 09:15Транспорт
Поезда на МЦД-4 будут ходить по измененному графику до 23:50 11 мая
Поезда на D4 будут ходить по измененному графику до 23:50 11 мая. Часть составов отменена на Нижегородском направлении, а некоторые следуют только от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. Также до получаса увеличены интервалы движения.
По новому расписанию ходят и поезда из дальнего пригорода и экспрессы. Кроме того, на Калужском направлении часть составов следуют только от и до Марьиной Рощи. Также не работает платформа № 3 станции Железнодорожная.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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