Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 09:15

Транспорт

Поезда на МЦД-4 будут ходить по измененному графику до 23:50 11 мая

Поезда на МЦД-4 будут ходить по измененному графику до 23:50 11 мая

Бесплатные автобусы будут возить москвичей 12 и 14 мая

Пассажиры в аэропорту Жуковский ждут рейс почти сутки

Застрявшим в аэропорту Жуковский на 12 часов пассажирам предложили разместиться в отеле

В аэропорту Жуковский рейс до Антальи задерживают на 12 часов

В аэропорту Жуковский рейс до Антальи не вылетает больше 12-ти часов

Москва 24 и Дептранс столицы разыгрывают карты "Тройка", посвященные 9 Мая

Пересадка на столичном вокзале Тимирязевская станет удобнее

Москва 24 объявила победителей розыгрыша карт "Тройка", посвященных Дню Победы

"Мой район. Новости": электродепо "Южное" в Москве готово на 70%

Поезда на D4 будут ходить по измененному графику до 23:50 11 мая. Часть составов отменена на Нижегородском направлении, а некоторые следуют только от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. Также до получаса увеличены интервалы движения.

По новому расписанию ходят и поезда из дальнего пригорода и экспрессы. Кроме того, на Калужском направлении часть составов следуют только от и до Марьиной Рощи. Также не работает платформа № 3 станции Железнодорожная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика