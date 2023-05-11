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Транспорт

Авиакомпании РФ могут начать полеты в Грузию на следующей неделе – СМИ

Авиакомпании РФ могут начать полеты в Грузию на следующей неделе – СМИ

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Российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Спрос на авиабилеты за сутки вырос в пять раз, судя по данным агрегаторов. А новые правила полетов вступят в силу с 15 мая.

Ранее Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Соответствующий указ президента был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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