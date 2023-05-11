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Спорт

Новости часа: первые рейсы из России в Грузию могут состояться на следующей неделе

Новости часа: первые рейсы из России в Грузию могут состояться на следующей неделе

"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов во Внуково и обратно 14 мая из-за работ на ж/д пути

Поезда между Белорусским и Савеловским вокзалами начали курсировать в обычном режиме

Российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию на следующей неделе – СМИ

Прямые рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе – СМИ

Новости часа: МЦД-3 и МЦД-4 планируют открыть осенью 2023 года

Поезда между Белорусским и Савеловским вокзалами начали курсировать в обычном режиме

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 112 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Собянин рассказал, как идет подготовка Казанского направления будущего МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиакомпании России могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе. Об этом сообщили РИА Новости.

Международная федерация фехтования не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок из РФ. Об этом стало известно из пресс-релиза.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в субботу, 13 мая, для проведения Весеннего мотофестиваля. Об этом сообщили в Дептрансе.

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