Новости часа: первые рейсы из России в Грузию могут состояться на следующей неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиакомпании России могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе. Об этом сообщили РИА Новости.

Международная федерация фехтования не допустила к соревнованиям олимпийских чемпионок из РФ. Об этом стало известно из пресс-релиза.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в субботу, 13 мая, для проведения Весеннего мотофестиваля. Об этом сообщили в Дептрансе.