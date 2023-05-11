"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов во Внуково и обратно 14 мая из-за работ на ж/д пути

График движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится в воскресенье, 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Связано это с ремонтом на железной дороге.

В 06:00 и с 16:00 до конца дня отменят рейсы с Киевского вокзала. Из Внуково не будет отправлений с 15:00 до окончания суток. Ограничения предусмотрены и в субботу, 13 мая.

Пассажиров призвали на это время пересесть на метро, а от станций добраться до аэропорта можно наземным транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.