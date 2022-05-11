Власти планируют ограничить предельную скорость электросамокатов

На электросамокатах больше не погоняешь. Предельную скорость этого и других электрических средств передвижения хотят ограничить до 25 километров в час.

Как сообщил Минпромторг, сейчас специалисты работают над разработкой ГОСТа. Изменения коснутся как самокатов, так и гироскутеров и моноколес. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.