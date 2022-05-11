Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Мурманск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Мурманск можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 немного повысил цену, 5 226 рублей стоит самый дешевый билет. "Аэрофлот" держит стоимость тарифа на одном уровне – 6 537 рублей.

У "Победы" базовый тариф не менялся и обойдется в 3 399 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.