Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Новосибирск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Новосибирск можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 почти на тысячу рублей снизил стоимость за неделю, сейчас минимальный тариф стоит 7 562 рубля. "Аэрофлот" предлагает улететь за 7 000 вместо 9 308 рублей.

Самый дешевый билет "Победы" сейчас доступен за 4 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.